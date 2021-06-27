Хавбек Міккел Дуелунд не бачив для себе перспектив у київському Динамо.

"Ми впевнено виграли лігу, а в складі було багато гравців збірної України. Десь я добре розумію, чому тренер не змінював команду, яка вигравала і вигравала.

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Динамо є одним із найкращих європейських клубів, який послідовно використовує власних, українських талантів. Я просто мусив прийняти цей підхід", – цитує Дуелунда Tipsbladet.

Нагадаємо, данець перебрався у Динамо влітку 2018-го з Мітьюлланда за 4 млн євро, але стати гравцем основи не зміг. Загалом в активі хавбека 26 матчів у біло-синій футболці, три голи та один асист. Неймеген орендував Дуелунда на один сезон з правом викупу.

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