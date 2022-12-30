Півзахисник Самір Насрі зізнався, що в нього були періоди напружених стосунків з Роберто Манчіні під час виступів за Ман Сіті.

"У першому таймі одного матчу він грубо розмовляв зі мною, але я сказав зупинитись. Якщо ти чимось незадоволений, то випускай інших гравців на поле. Я збираюся виходити у перерві. У роздягальні я знімаю взуття і кажу Яя Туре, який сидить поруч зі мною – якщо Манчіні продовжить так говорити, то я просто кину в нього бутси. Тоді цей тренер зневажливо ставився до гравців.

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Я образив його всіма можливими прокльонами. Згадав навіть його дітей, які часом тренувалися з нами. Я поїхав до Парижа наступного дня. Через два дні я був у запасі проти Манчестер Юнайтед. Президент приїхав з Абу-Дабі, щоб побачитися з нами. Він сказав Манчіні, що якщо я буду у добрій формі, то ми точно виграємо.

Зрештою, я повернувся до команди. Ми помирилися на приватному літаку, за який заплатили разом", – наводить слова Насрі Football Italia.

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