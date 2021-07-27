"Думаю, що результат закономірний. Ми двічі відігралися у меншості – не знаю, коли таке тут траплялося останній раз. Це доказ характеру команди, і можу лише привітати її за ці зусилля, за хоробрість. Так пресингувати у меншості. Я просто кайфував! Вірив до кінця в перемогу, і шкода, що не забив Назаренко. Але в той же час і Паст нас виручив. Тож, загалом, закономірний результат у важкому матчі.

Голи з очевидних офсайдів і красивий "самостріл" Сватка у відеоогляді матчу Ворскла – СК Дніпро-1 – 2:2

Ворскла показала, що є єврокомандою, і якщо ми прагнемо до того місця, маємо приїжджати сюди з авторитетом та перемагати з хоробрістю та сміливістю. У перші 25-30 хвилин ми відчували незіграність, хвилювання першого матчу. Але потім вирівняли гру, взяли м’яч під контроль. У другому таймі і гол, і вилучення змусили бути нас ще хоробрішими. Взяли матч під контроль: контролювали і простір без м’яча, і скористалися своїми моментами. Обожнюю цю команду! Знаю, що будемо рости.

Не робитимемо остаточних висновків після першого матчу. Це марафон. І золоте очко, яке ми взяли сьогодні, може бути на кшталт перемоги, якщо здолаємо у наступному турі Чорноморець. Не знаю, що постійно відбувається у матчах з Ворсклою. В минулому чемпіонаті ми також грали тут у меншості. Мусиш пролити кров, щоб претендувати на перемогу. Там поза грою, там сумнівна ситуація... Моя реакція як тренера означає, що я не камінь. Футбол – це гра емоцій. Вони визнали ту ситуацію, але вилучили мене. Нічого, йдемо далі. Я теж мушу зробити висновки", – поділився Йовічевіч у коментарі офіційному сайту СК Дніпро-1.

Нагадаємо, дніпряни розписали скандальну нічию з Ворсклою (2:2) із двома голами, забитими з офсайду. Йовічевіча ж вилучили на останніх хвилинах зустрічі після участі у сутичці.

СК Дніпро-1 у меншості розписав бойову нічию з Ворсклою – Довбик оформив дубль, Йовічевіч отримав вилучення