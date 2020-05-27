"Я просто хотів грати за Саутгемптон": Бейл зізнався, як мотивував себе в ході кар'єри

Півзахисник мадридського Реала Гарет Бейл пригадав свої перші кроки у дорослому футболі.

"Все, чого я хотів, – це стати професійним футболістом. Ніколи не планував досягти такого рівня. Просто хотів грати за Саутгемптон, де перебував у той момент. Хотів бути професійним гравцем і потрапити в першу команду. Це було моєю метою.

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Здається, я ставлю перед собою такі цілі, яких можу досягти, щоб потім переключитися на наступні. Так що мені завжди було до чого прагнути і заради чого зберігати мотивацію. Мені це допомагало, бо завдяки таким цілям у тебе залишається настрій і бажання. Досягнувши бажаного, ти повинен ставити перед собою новий рубіж. Якщо не доб'єшся наступної мети, будеш відчувати себе розгубленим. Я завжди ставив перед собою невеликі цілі, і з часом вони ставали все більшими і більшими", – цитує Бейла видання AS.

Нагадаємо, Гарет розпочав свою професінальну кар'єру у Саутгемптоні у 2006-му, звідки через рік перебрався в Тоттенхем. Саме з лондонського клубу Бейл перейшов у Реал, ставши на той час найкоштовнішим футболістом світу.

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