Легендарний бразилець Роналдо, який провів 177 матчів за Реал, висловився щодо виступів мадридців у Лізі чемпіонів і Каріма Бензема.

"У Лізі чемпіонів фаворитом є "вершкові". У них не найкращий період, але у них є симбіоз із цим турніром. Зрештою, у них на лавці – Анчелотті, який є одним з найкращим у світі.

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Бензема? Він заслуговує на "Золотий м'яч", я говорив про це роками, а мене критикували... Але він на це заслуговує, адже є чудовим нападником", – цитує Роналдо Marca.

Нагадаємо, сьогодні, 12 квітня, підопічні Карло Анчелотті проведуть чвертьфінальний матч-відповідь проти Челсі в ЛЧ. Перша зустріч завершилась звитягою мадридців із рахунком 3:1.

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