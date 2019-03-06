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Я прийшов на прес-конференцію не для того, щоб здатися, – Соларі не планує йти у відставку після вильоту Реала з ЛЧ

09:29 761 Читать на русском
Я прийшов на прес-конференцію не для того, щоб здатися, – Соларі не планує йти у відставку після вильоту Реала з ЛЧ
Сантьяго Соларі / фото із соцмереж

Головний тренер Реала Сантьяго Соларі прокоментував поразку від Аякса в матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

70’ Марко Асенсіо
93’ Начо
 
Хакім Зієш 7’
Давід Нерес 18’
Душан Тадіч 64’
Лассе Шьоне 72’

"Це дуже болісний тиждень. Ми вибачаємося перед уболівальниками, які нас підтримували в складні часи. Ми зробили все, що могли, не відвертайтеся від нас.

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Я дочекався всіх хлопців до останнього. Вони триразові переможці Ліги чемпіонів, і сьогодні ми вилетіли. Це сумний момент, який лише додає цінності тому, що вони зробили, і який показує, як важко виграти Лігу чемпіонів.

Звичайно, нам не вистачало Рамоса. Не хочу звинувачувати нікого з гравців, але він наш капітан. Так, це важкий сезон, але ми тут для того, щоб демонструвати характер і грати серцем у важкі моменти.

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Чи міг я прийняти інші рішення щодо складу? Неможливо відповісти на це питання. Тренер приймає рішення до гри. Загалом, я розумію, що цей рік видався важким, багато молоді в дорослій команді. Вони відмінні гравці, ми знаємо.

Що нам потрібно зараз – це заспокоїтися і протистояти обставинам, показуючи свій характер. Тому що Реал – великий клуб. Він завжди повертається і повертається тільки сильнішим.

Відставка? Я прийшов на прес-конференцію не для того, щоб здатися", – цитує Соларі Marca.

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Теги
Реал Мадрид - Аякс Ліга чемпіонів Реал Мадрид Реал Мадрид Сантьяго Соларі Сантьяго Соларі
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