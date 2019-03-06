Я прийшов на прес-конференцію не для того, щоб здатися, – Соларі не планує йти у відставку після вильоту Реала з ЛЧ

Головний тренер Реала Сантьяго Соларі прокоментував поразку від Аякса в матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

"Це дуже болісний тиждень. Ми вибачаємося перед уболівальниками, які нас підтримували в складні часи. Ми зробили все, що могли, не відвертайтеся від нас.

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Я дочекався всіх хлопців до останнього. Вони триразові переможці Ліги чемпіонів, і сьогодні ми вилетіли. Це сумний момент, який лише додає цінності тому, що вони зробили, і який показує, як важко виграти Лігу чемпіонів.

Звичайно, нам не вистачало Рамоса. Не хочу звинувачувати нікого з гравців, але він наш капітан. Так, це важкий сезон, але ми тут для того, щоб демонструвати характер і грати серцем у важкі моменти.

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Чи міг я прийняти інші рішення щодо складу? Неможливо відповісти на це питання. Тренер приймає рішення до гри. Загалом, я розумію, що цей рік видався важким, багато молоді в дорослій команді. Вони відмінні гравці, ми знаємо.

Що нам потрібно зараз – це заспокоїтися і протистояти обставинам, показуючи свій характер. Тому що Реал – великий клуб. Він завжди повертається і повертається тільки сильнішим.

Відставка? Я прийшов на прес-конференцію не для того, щоб здатися", – цитує Соларі Marca.

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