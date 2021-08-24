"У нас в команді грав нігерієць Девід Еногела. Ми тільки взяли його в команду, він непогано прогресував. Одного разу, під час тренування на штучному покритті, він підвернув коліно і пошкодив хрестоподібну зв'язку з меніском. Повний букет.

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Йому 20 років. У нього в Нігерії сім'я – брати, сестри, десь 7 чоловік. Я йому привозив костюм спортивний, мій асистент – кросівки. Хлопці жартували, що це мій син. Клуб відмовився від нього, просто відморозився.

Я приїхав в лікарню, поговорив і розрахувався готівкою. І все, закрили питання. Зараз я за ним стежу, він грає у Першій лізі в Чернівцях. Слава богу, що він відновився", – розповів Шевчук в інтерв'ю YouTube-каналу "BurBuzz".

Нагадаємо, Шевчук очолив Олімпік у жовтні 2018 року і пропрацював у ньому до квітня 2019-го.

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