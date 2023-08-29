"Ні Кривбас, ні Оболонь на перемогу не награли. Рівний футбол, команди поділили очки. Ми знали, що Оболонь – новачок УПЛ. Знали, за якою тактичною схемою буде грати суперник. 5-3-2 – як і в останніх матчах. Зачиняються на своїй половині поля: 10 захисників, і дуже важко таку насичену оборону пройти.

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У нас було мало моментів: у Луньова, у Задераки, і все, мабуть. А Оболонь грала довгими передачами, то вправо, то вліво. Не хочеться ображати суперника, але це те, що я побачив у їхньому виконанні. Кривбасу ж треба було грати спокійніше. У першому таймі було багато помилок, необовʼязкових втрат мʼяча.

Чи вплинула спека на рівень футболу? А як ви думаєте? Звісно, ми ж люди. Якби грали раніше, могли бути проблеми у когось зі здоровʼям. Це мудре рішення. Дякую ФК Оболонь за пропозицію перенести час початку гри на пізніше.

Діалоги з тренерським штабом суперника? Все нормально. Мені просто не подобаються моменти, коли футболіст падає та кричить так, неначе ногу відірвало, а потім через деякий час піднімається та біжить собі далі. Це не личить професіональним гравцям. Футбол – це певний артистизм, але не настільки. Я привчаю своїх футболістів бути мужніми. Дякую усім вам, і бажаю вашій команді подальших успіхів", – цитує Вернидуба офіційний сайт криворізького клубу.

Після 5-ти турів УПЛ Кривбас набрав 8 очок і посідає 5 місце турнірної таблиці. Оболонь має 5 балів та перебуває на 13-й позиції.

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