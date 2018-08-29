"Я притримував гравця руками, арбітр побачив у цьому порушення", – Кендзьора прокоментував епізод з призначеним пенальті

Польський захисник Динамо Томаш Кендзьора поділився враженнями від другого матчу плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів між Динамо та Аяксом (0:0).

"Результат 0:0 для нас – все одно, що поразка. Ми дуже хотіли виграти цей матч, але багато втрачали м'яч, а Аякс, навпаки, добре ним володів, контролював його, будував атаки через передачі і, в цілому, показав хороший футбол. Ми хотіли грати вперед, за допомогою передач до штрафного майданчика суперника, але пропустили багато контратак.

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Епізод з призначеним пенальті? Це звична для таких ігор ситуація, коли йде боротьба один в один, притримуєш гравця руками, арбітр побачив у цьому порушення правил.

Супряга дуже молодий хлопець, який зіграв свій перший матч на Олімпійському, де зібралося багато вболівальників. Думаю, з нього буде дуже хороший футболіст.

Звичайно, мало приємного, усі дуже засмучені, адже ми хотіли потрапити до групового етапу Ліги чемпіонів, але, на жаль, не вийшло. Немає часу сумувати занадто довго, зараз у нас буде один день відпочинку – і почнемо підготовку до наступного матчу.

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Ліга Європи? Ми ще про це не говорили, зараз будемо готуватися до недільної гри з Карпатами. Для нас найважливіша гра – найближча. А потім вже подумаємо про Лігу Європи", – розповів Кендзьора прес-службі "біло-синіх".

Нагадаємо, амстердамський Аякс пройшов київське Динамо з загальним рахунком 3:1 за сумою двох матчів та вийшов у груповий раунд Ліги чемпіонів.