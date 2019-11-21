"Я припустився помилки", – Мойзе Кін про перехід до Евертона

Форвард Евертона Мойзе Кін шкодує через свій трансфер з Ювентуса до Евертона.

"Мій трансфер до Евертона? Я припустився помилки. Тепер я повинен опустити голову і старанно працювати. АПЛ – це зовсім інший чемпіонат, ніж Серія А.

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Потрібен час, щоб адаптуватися. Я повинен претендувати на місце в стартовому складі в Евертоні і працювати над цим. Я не думаю про трансфер. Я просто хочу тренуватися і грати", – поділився Кін в коментарі Corriere dello Sport.

До слова, Кін провів 11 матчів у складі Евертона в усіх турнірах в поточному сезоні, записавши до свого активу 1 асист.

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