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"Я припустився помилки", – Мойзе Кін про перехід до Евертона

14:34 675 Читать на русском
"Я припустився помилки", – Мойзе Кін про перехід до Евертона
Мойзе Кін / Yahoo Sports

Форвард Евертона Мойзе Кін шкодує через свій трансфер з Ювентуса до Евертона.

"Мій трансфер до Евертона? Я припустився помилки. Тепер я повинен опустити голову і старанно працювати. АПЛ – це зовсім інший чемпіонат, ніж Серія А.

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Потрібен час, щоб адаптуватися. Я повинен претендувати на місце в стартовому складі в Евертоні і працювати над цим. Я не думаю про трансфер. Я просто хочу тренуватися і грати", – поділився Кін в коментарі Corriere dello Sport.

До слова, Кін провів 11 матчів у складі Евертона в усіх турнірах в поточному сезоні, записавши до свого активу 1 асист.

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Англія Трансфери Трансфери Чемпіонату Англії Евертон Евертон Мойзе Кін Мойзе Кін
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