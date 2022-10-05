– Ігоре, ви мали тренерську амбіцію повернутися на Сантьяго Бернабеу. Напевно, тепер мрієте досягти тут гарного результату. Як настрій у вас і команди?

– Абсолютно гарний настрій у команди. Ми готові до матчу. Минула гра чемпіонату додала нам і впевненості, і гарних емоцій, щоб їхати до Мадрида на такий відповідальний поєдинок Ліги чемпіонів з найкращим клубом у світі. У футболі все можливо, і ми сподіваємось на свій шанс у Лізі чемпіонів.

Реал – Шахтар: де дивитися матч Ліги чемпіонів

– Яка кадрова ситуація в команді напередодні гри?

– У принципі, всі готові до матчу. Невелике ушкодження в Тотовицького, який не зможе взяти участі в поєдинку. Усі інші готуються.



– Для вашої команди зараз дуже складна ситуація – ми всі розуміємо, що Україна перебуває в стані війни. Що ви говорите своїм гравцям?

– Ми всі усвідомлюємо те, яка відповідальність на нас у такій ситуації, розуміємо, що представляємо Україну у світі. Від самого початку воєнного вторгнення я розумів усю складність становища в країні. Але Шахтар – це важлива команда, надто на сході України, як Реал Мадрид в Іспанії. І щодня, розмовляючи з футболістами, долаючи перешкоди, ми розуміємо, що ми не лише гравці, а й люди – кожен з нас має родину, друзів, тому всі ми переживаємо й шукаємо сили. Ми уважно стежимо за тим, як просуваються Збройні сили України, та прагнемо відповідати їм: дивлячись на те, як бореться наша армія, ми теж намагаємось битися на полі й перемагати. Хочемо, щоб наші вболівальники пишалися нами, і намагатимемось подарувати їм ці емоції.



– У суботу Реал уперше в сезоні втратив очки. Ви були 5 років у мадридському клубі – чи не маєте дещо подвійних почуттів перед матчем?

– Ні, таких почуттів не маю: я цілковито належу Шахтарю – і серцем, і душею. Звісно, я маю приємні відчуття, адже повернувся на стадіон, де починав як гравець. І я вийду на цей стадіон, представляючи найбільший клуб України. Звичайно, це гордість – повернутися на Сантьяго Бернабеу та розуміти, що ми здатні досягти успіху. Щодо матчу Реала з Осасуною, то це швидше нещасний випадок. Ми не вважаємо, що вони входять у кризу, однак подивимось, чи зможемо перетворити їхні невеликі проблеми на серію.



– Що відчуває тренер, який змушений грати за межами країни, переносити всі ці довгі переїзди?

– Звісно, цю ситуацію не можна оцінювати з погляду досвіду, хоч це й не перша війна, яку я переживаю: колись я опинився в Мадриді, залишивши охоплену війною Югославію. Тому можу сказати за власним досвідом, що найнеобхідніше зараз – мати змогу почуватися корисним і допомагати одне одному. Але ніхто не думатиме про наші проблеми: чому ми запізнилися, скільки часу в нас забрала дорога, адже сьогодні ти в Мадриді, завтра – у Варшаві, післязавтра – у Львові. Ти завжди переїжджаєш, не зупиняєшся на одному місці. Звичайно, ми трохи більше втомилися, ніж Реал. Це не те саме, що відпочивати вдома, доки інша команда проводить час у перельотах. Проте ми сфокусовані, дуже зосереджені на грі й намагатимемось представити Шахтар у Лізі чемпіонів якнайкраще. Розуміємо, що не є фаворитами, але ми діставатимемо задоволення від гри.



– Якої атмосфери чекаєте на стадіоні?

– Ми розуміємо, що фанати "бланкос" знають, як підтримувати свою команду та вболівати за неї. Це я знаю з власного досвіду. Однак за своїм досвідом можу сказати й те, що коли мадридській публіці щось не подобається, то вона починає свистіти, показувати своє невдоволення. Ми спробуємо відзначитись, забити. Чи вийде в нас це зробити, не знаємо. Але знаємо, що цей стадіон чинить сильний тиск. І ми знаємо, що в Реалі грають 6 футболістів, які вже вигравали Лігу чемпіонів. Це я новачок у цьому питанні, проте частина гравців уже мають цей досвід. У нас ніхто не зможе відібрати цього ентузіазму. Ми віритимемо в неможливе і втілюватимемо це в реальність. І максимально насолоджуватимемось матчем.



– Чи вистачає вам часу стежити за іграми та ситуацією з Вінісіусом Тобіасом?

– Так, звичайно, хоч ми цілковито зосереджені на підготовці до матчів і не маємо багато часу, щоб дивитися його гру наживо, однак ми стежимо за новинами, знаємо, як розвиваються події в Реалі, як на це дивляться скаути та адміністрація. Побачимо, яке рішення ухвалить мадридський клуб. Але ми розуміємо, що стосовно Вінісіуса буде ухвалено рішення: його переглядали під час попереднього сезону, подивимось, як він гратиме в Реалі чи Кастільї. Не маємо жодних сумнівів у тому, що він прогресуватиме, і стежитимемо за його виступами.



– Ви перетиналися з Раулем. Чи бачите його тренером Реала в майбутньому?

– Коли він тренувався з нами, ми, звісно, вже тоді бачили, що це особистість. Пам'ятаю, ми провели матч із Реалом Б, програли цю гру. Хорхе Вальдано забрав його до першої команди, і після цього Рауль зробив неймовірну кар’єру. Я пишаюся ним, захоплююсь як особистістю, як людиною, як гравцем. Рауль, безперечно, ікона Мадрида.



– Карло Анчелотті сказав, що Лука Модріч буде готовий до гри. Як ви це сприйняли?

– З одного боку, я радію, адже буквально незадовго до початку чемпіонату світу він відновився. Модріч є надзвичайно важливою персоною для хорватської збірної, він може служити взірцем для всіх своїх партнерів по команді, і збірна Хорватії дуже потребує такого гравця. Проте, з іншого боку, нам би хотілося, щоб його поберегли і він не зіграв проти нас. Я розумію, що він тренується і буде готовий. Ми знаємо, що це один з найкращих футболістів, і готові грати проти найкращих гравців. Ми також виставимо своїх найкращих гравців. І, звісно, Карвахаль чи хтось інший на правому фланзі оборони матиме достатньо проблем від таких гравців, як Мудрик. І Шахтар докладе всіх зусиль, аби створити їм проблеми.



– Останнім часом у пресі знову багато говорять про Суперлігу. Що ви думаєте про Шахтар, про Реал у цьому контексті та як оцінюєте перспективи Ліги чемпіонів?

– Особисто я не маю якоїсь конкретної думки щодо цього. Я розумію, що якщо ти є чемпіоном своєї країни, то хочеш продовжувати грати у вищому турнірі. У нашому випадку це Ліга чемпіонів. Мені б хотілося, щоб усе лишилося так, як є, і ніхто нічого не вигадував, щоб ми лишилися з Лігою чемпіонів, – цитує Йовічевіча офіційний сайт "гірників".

Матч Реал Мадрид – Шахтар стартує сьогодні, 5 жовтня, о 22:00. Після двох турів ЛЧ іспанська команда набрала 6 очок і лідирує в групі F. У Шахтаря 4 бали та друга позиція квартету.

Реал Мадрид – Шахтар: анонс матчу Ліги чемпіонів