"Я працював із гнилим колективом", – де Бур пояснив свій провал в Інтері

Колишній наставник Інтера Франк де Бур розповів, чому він надовго не затримався в Італії.

"Я дуже сильно розчарувався роботою в Інтері. Я хотів змінити всю структуру та культуру, адже клуб довгий час нічого не вигравав.

Синдром всевладдя і тіньове керівництво: чому Челсі пожирає своїх тренерів

Я працював з гнилим колективом, але мені не дозволяли вигнати з команди певних гравців. Треба було більше наполягати, адже якщо хочеш щось змінити, необхідно багато чого для цього зробити.

Можливо, я просто намагався бути для всіх другом, але це було неможливо", – цитує де Бура goal.com.