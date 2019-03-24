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"Я працював із гнилим колективом", – де Бур пояснив свій провал в Інтері

07:30 127 Читать на русском
"Я працював із гнилим колективом", – де Бур пояснив свій провал в Інтері
Франк де Бур / соцмережі

Колишній наставник Інтера Франк де Бур розповів, чому він надовго не затримався в Італії.

"Я дуже сильно розчарувався роботою в Інтері. Я хотів змінити всю структуру та культуру, адже клуб довгий час нічого не вигравав.

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Я працював з гнилим колективом, але мені не дозволяли вигнати з команди певних гравців. Треба було більше наполягати, адже якщо хочеш щось змінити, необхідно багато чого для цього зробити.

Можливо, я просто намагався бути для всіх другом, але це було неможливо", – цитує де Бура goal.com.

Теги
Інтер Інтер Італія Франк де Бур Франк де Бур
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