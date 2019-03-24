"Я працював із гнилим колективом", – де Бур пояснив свій провал в Інтері

Товариські матчі — 23 бер 390
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Бразилія не змогла перемогти Панаму – Пакета забив дебютний гол за "селесао"
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Люксембург – Україна: Марлос пропустить матч та вже покинув розташування "синьо-жовтих"Євро-2020 — 23 бер 12795
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Кваліфікація Євро-2020: Швейцарія перемогла на виїзді Грузію, Швеція здолала РумуніюЄвро-2020 — 23 бер 728
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Люксембург – Україна: "синьо-жовті" прибули на матч відбору до Євро-2020Євро-2020 — 23 бер 1270
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Зозуля допоміг Альбасете розгромити Луго – фанати шокували піснями з побажанням смерті українцюІспанія — 23 бер 6571