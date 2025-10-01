– Ви зараз змінили свій спосіб життя?

– Ну, як змінив? Звісно, ти вже розумієш, що насамперед живеш для дітей. Я роблю все можливе, щоб мої діти ні в чому не відчували потреби.

Звісно, я хотів би й тренувати. Дуже хочу, щоб моя дитяча школа, академія Алієва, розвивалася. Я прагну побудувати власні поля, бо не хочу постійно їх орендувати – хочу, щоб у мене були свої футбольні поля, де мої діти могли б займатися. Оце моя мета, і я цього дійсно хочу.

Зараз ти чудово розумієш, що в країні йде війна і не завжди знаєш, чи варто будувати. Так, я прагну знайти хороших інвесторів, які б вклали в розвиток моєї школи, щоб діти, які перебувають у академії, мали змогу рости й досягати нових рівнів.

У нас зараз почали забирати хлопців – когось до Шахтаря, когось до Колоса. Один із наших вихованців нині грає у збірній України U-19. Коли 5-6 років тому школа відкривалася, я бачив, які діти приходили тоді і які зараз – це небо і земля, – сказав Алієв у ефірі YouTube-каналу Власть vs Влащенко.

