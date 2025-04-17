"Мабуть, я ніколи не пишався своїми гравцями більше, ніж зараз. Не лише тому, що ми в півфіналі втретє в нашій історії, а й через манери та спосіб, якими ми це зробили. Не лише через те, як ми грали, а й через обставини, кількість травм, які ми мали. Гадаю, це показує характер цієї команди, цього клубу, і це вечір, яким можна дуже пишатися.

Піжонський пенальті імені Сака у відеоогляді матчу Реал – Арсенал – 1:2

Райс? Я можу говорити про нього. Очевидно, він відіграв вирішальну роль у матчі. Скажу навіть більше – це було колосально. Його залученість, сила, яку він показав, зібраність. Без м'яча у багатьох моментах він вів команду за собою та повертав гру на нашу користь. І я думаю, що саме тому вам потрібні гравці такого рівня, щоб виходити на поле і робити великий внесок. І він, безперечно, це зробив.

Я мав внутрішній спокій перед матчем. Поки гравці передавали те, наскільки вони були готові, я міг відчути команду, яка готова змагатися з будь-ким. І тепер ми маємо продовжувати це робити, бо у нас зараз є певний імпульс.

Нереалізований пенальті Саки? Я можу продовжувати і продовжувати говорити про окремі особистості та безліч різних випадків, які були у нас у команді. Букайо сам взяв на себе відповідальність. Так, він не забив. Це могло б стати поворотним моментом гри в емоційному плані, бо Реал отримав більше віри. Але те, як Сака потім упорався з ситуацією, як він грав після цього, і в цьому віці дебютував на цьому стадіоні – неймовірно.

Атмосфера була неймовірною. Велике спасибі всім уболівальникам, які були з нами у цій подорожі. У Мадриді, навколо готелю було відчуття віри та підтримки від них. Я думаю, що мета нашої роботи – зробити наших людей щасливими. Сподіваюся, вони дуже пишаються гравцями та командою. А тепер давайте підемо далі.

Арсенал став першою командою, яка виграла 2 дебютні виїзди на Бернабеу в ЛЧ? Я не знав цього раніше. Добре бути частиною історії. Повторюся, ми справді щасливі. Але я повністю ще не задоволений, бо попереду у нас приголомшлива дуель з ПСЖ. Команда, яку ми добре знаємо і проти якої ми вже грали. Тож настав час підготуватися до цього", – цитує Артету Football London.

Арсенал вийшов у півфінал Ліги чемпіонів – "каноніри" заслужено перемогли Реал на Сантьяго Бернабеу