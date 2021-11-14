"Футбол в Україні розвивається з кожним роком. Мені також пощастило зіграти проти київського Динамо. Це було ніби у 2000-му чи 1998 році. Пам'ятаю, що у Києві було дуже холодно.

Роберто Карлос: Шахтар здатний дійти до фіналу Ліги чемпіонів

Зараз Шахтар добре представляє Україну. Ваш футбол щороку стає кращим. Я повинен лише поаплодувати. У вас чудові гравці, хороша структура клубу. Радий, що такі команди щороку демонструють гарні результати в Лізі чемпіонів та в українській лізі. Я грав з дуже багатьма українськими гравцями, дуже багатьма. Сам Андрій Шевченко – мій хороший друг. Також Жуніор Мораєс. Це феномен. Хлопець, якого я дуже поважаю.

Загалом рівень українського футболу дуже хороший. Той факт, що там багато бразильців, змушує його розвиватися швидше. Сподіваюся, що невдовзі як збірна України, так і ваші клуби, будуть проходити якомога далі у фінальних стадіях турнірів", – зазначив Роберто Карлос у коментарі Shakhtar Club.

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