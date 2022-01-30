"Я повернувся. Найголовніше зараз – поговорити з тренером та дізнатися, чого він від мене хоче. Я викладатимуся на сто відсотків. Я володію тими самими якостями, що й раніше, але виріс як гравець.

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Той, хто бачив мене у молодіжній команді, знає, як я граю. Намагатимуся дати максимальний результат. Намагаюся викластися на повну.

Моя мета – працювати і рости день за днем. Я завжди казав так: Адама, який нічого не навчився за день, вважає цей день втраченим. Я сподіваюся вчитися у чудового тренера, який багато чого виграв і є легендою.

Я хочу подякувати за надану довіру та відплатити на полі", – цитує Траоре Marca.

Нагадаємо, Барса орендувала Траоре у Вулверхемптона до кінця сезону. За інформацією ЗМІ, сума повноцінного трансферу може становити близько 30 млн євро. Адама є вихованцем Барси, але покинув клуб у 2015-му.

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