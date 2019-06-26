"Я повернувся додому – тут я у колі справжніх друзів", – Супряга прокоментував свій перехід з Динамо в СК Дніпро-1

Форвард СК Дніпро-1 Владислав Супряга прокоментував своє повернення у команду після року у київському Динамо.

"Дуже радий повернутися додому. Для мене продовження ігрової кар’єри у дніпровському клубі – це зараз найліпший варіант.

Супряга офіційно повернувся в СК Дніпро-1

Тут мені все знайоме, я знаходжусь у колі справжніх друзів, ну і плюс знову буду працювати під керівництвом Дмитра Михайленка, чия ігрова філософія мені дуже імпонує, і під керівництвом якого я починав шлях у професійному футболі. Чудово розумію усі вимоги тренерського штабу, ну а тут добре знають мої можливості.

Ну і до того ж СК Дніпро-1 тепер гратиме на рівні УПЛ, так що я матиму змогу грати проти найсильніших клубів країни", – цитує Супрягу офіційний сайт СК Дніпро-1.

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