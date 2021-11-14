Півзахисник Роми та збірної Вірменії Генріх Мхітарян розуміє, що у 32 роки до прощання з футболом залишилося не так багато.

"Я підтримую контакт з людьми із Німеччини і ніколи не забуваю свого часу в Дортмунді – найкращого періоду моєї ігрової кар'єри. Я ніколи не забуду той чудовий час.

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Ті тренери та мої колишні товариші по команді зробили мене гравцем, яким я є сьогодні. Одне можна сказати напевно, я повернуся в Дортмунд. Я не можу точно сказати, чи буде це повернення як гравець, але як глядач – точно.

Я хочу, щоб моя кар'єра тривала якнайдовше, але це залежить від багатьох факторів. У цьому віці стежити за своїм тілом не так просто. Мій розум каже: ти можеш із задоволенням відпрацювати ще п'ять чи шість років. Я сподіваюся, що моє тіло відчуває те саме, але я розумію, що часу залишилося не так багато, тому намагаюся насолоджуватися кожною секундою сповна", – сказав Мхітарян в інтерв'ю Sport1.

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