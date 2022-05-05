"З одним хлопцем товаришував майже 15 років, ми були надзвичайно близькими. 25 лютого він спробував висловити свою позицію, суть якої зводилася до того, що Україні буде тільки краще з Росією.

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Я послав його нах*й. Більше ми з ним не спілкуємося і спілкуватися не будемо. Хоча цю людину я сприймав, як власного брата. Та зараз мені з ним не по дорозі", – розповів Путря у інтерв'ю Футбол 24.

Зазначимо, що Ілля є вихованцем Шахтаря, також грав за Маріуполь, а з 2020 року виступає за Чорноморець. У поточному сезоні Путря провів 15 поєдинків, у яких забив 1 гол та віддав 2 асисти.

Повну версію інтерв'ю читайте на Футбол 24: "Раніше кумирами були Мессі та Роналду, зараз – ЗСУ і "Азов": хав Чорноморця втратив дім у Маріуполі, його брат на війні