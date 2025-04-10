Розгромній перемозі над дортмундською Борусією (4:0) у чвертьфіналі ЛЧ поклав початок гол Рафіньї. Проте м'яч лідера Барселони ледь не скасували після перегляду VAR. Бразилець в післяматчевому інтерв'ю для Diario SPORT пояснив, чому вирішив торкнутися м'яча, який вже майже перетнув лінію воріт Кобеля після удару Кубарсі.

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"Я хвилювався чи не було у мене офсайду. Потім зізнався Кубарсі, що доторкнувся до м'яча. Я перепросив у Пау. Зрештою це вважатиметься його передачею, тому не проблема. Я атакувальний гравець і хочу забивати голи, але я не знав чи зарахує гол VAR", – зізнався 28-річний бразилець після матчу.

Нагадаємо, що в поточному сезоні Рафінья зіграв за Барселону 45 матчів у всіх турнірах, забивши 28 голів та віддавши 22 асисти.

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