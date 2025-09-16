"Час від часу я спілкувався з Мудриком телефоном, ми навіть кілька разів зустрічалися в Лондоні.

Ми підтримуємо контакт, адже він – наш вихованець і гравець високого рівня. Наші відносини завжди були добрими, і я вважав важливим морально підтримати його в цей період.

УАФ прокоментувала допінг-справу Мудрика: "Жоден представник Федерації не був залучений"

Виходячи з тієї інформації, яка є в моєму розпорядженні, я просто не можу зрозуміти обставин, що до цього призвели.

Я був у контакті з УАФ. Я попросив їх підтримати Мудрика та закликав юристів, які займаються цією справою, діяти відповідально й без зволікань.

Ця ситуація впливає на імідж України та українського футболу загалом. Тому, якщо є бодай якась можливість допомогти йому, ми повинні це зробити.

Я не знаю, звідки взялася інформація про потенційний позов проти УАФ. Це нісенітниця. У цієї ідеї немає жодних підстав. Я зберігаю надію, що процес із Мудриком буде вирішений якнайшвидше й він повернеться на поле, щоб продовжити кар’єру", – сказав Палкін для ВВС.

Нагадаємо, що Михайло Мудрик провалив допінг-тест наприкінці 2024 року і відтоді не виходив на поле у складі Челсі. Влітку, після відкриття проби B, Футбольна асоціація Англії офіційно висунула українцю звинувачення у порушенні антидопінгових правил.

Челсі через Мудрика пішов до суду, Бех-Романчук завершує: інтерв'ю про тестостерон і детектор брехні в УАФ