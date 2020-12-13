"Хочу вірити, що ми не виграли просто тому, що не змогли. У перерві я витратив кілька хвилин, щоб пояснити гравцям те, що може статися у другому таймі. Потрібно контролювати м'яч, щоб контролювати гру проти Крістал Пелас. Якщо ж дозволяєте подавати у штрафний, то завжди ризикуєте втратити перемогу.

Фейли голкіперів у відеоогляді матчу Крістал Пелас – Тоттенхем – 1:1

Що я можу сказати про дії Льоріса у моменті з голом? У мене найкращий голкіпер АПЛ. З цього матчу немає ніяких уроків для вивчення. Ми знали, якою може бути гра. Я попереджав гравців, що може статися", – наводить слова Моурінью ВВС.

Додамо, що Ліверпуль також розписав нічию і лише наздогнав Тоттенхем на вершині таблиці АПЛ (по 25 очок).

Ліверпуль врятував нічию з Фулхемом, Тоттенхем сенсаційно оступився з Крістал Пелас, Саутгемптон піднявся в топ-3 АПЛ