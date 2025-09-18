"Я помилився, коли очолив Фенербахче": Моурінью назвав турецький гранд клубом "не свого рівня"
Головний тренер Бенфіки Жозе Моурінью так і не пробачив Фенербахче свого звільнення минулого літа.
"Чи ідеальний зараз контекст для повернення? Ідеальний контекст для мене – знову тренувати одну з найкращих команд у світі. Моя кар'єра була багатою, я тренував найбільші клуби світу в різних країнах.
Я зробив помилку, перейшовши до Фенербахче: це був не мій культурний рівень, це був не мій футбольний рівень. Звичайно, я викладався там до останнього дня.
Звичайно, я був засмучений після звільнення, як зараз Бруну Лаже, тому що ніхто не любить йти, але тренувати Бенфіку – означає повернутися на свій рівень, а мій рівень – це тренувати найбільші клуби світу", – цитує Моурінью A Bola.
Моурінью очолив Фенербахче влітку 2024 року. Він був звільнений рік по тому після вильоту від Бенфіки в кваліфікації ЛЧ.
