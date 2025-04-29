Журналіст та коментатор Ігор Циганик поділився враженнями від протистояння Шахтаря та Динамо (2:2) у 26-му турі УПЛ.

"Я десь чекав на таку гру і вважав фаворитом Шахтар. Я помилився. Я не думав, що Шахтар може бути настільки фізично не готовим до сезону.

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Команди не вистачає на останні хвилини. Її вистачило на тайм та 10 хвилин другого тайму. Далі на полі Шахтаря на полі не було. Я не пам'ятаю, коли так востаннє возили "гірників". Динамо могло виграти та виграти впевнено.

Я думав, що Шахтар матиме мотивацію. Що це буде розігрів перед фіналом Кубка України. Але Динамо довело, що воно на голову сильніше, ніж "гірники", – сказав Циганик в ефірі свого YouTube-каналу.

Нагадаємо, Динамо пропустило вже на старті зустрічі, а до середини другого тайму "горіло" з рахунком 0:2. По перерві Ванат скоротив відставання, а вже у доданий час Кабаєв врятував для киян нічию.

Динамо врятувало нічию з Шахтарем, відігравшись з 0:2 – "гірники" зірвали чемпіонський парад, але провалили другий тайм