"Тоді я ще в своєму віці грав в Шахтарі і у мене був дитячий контракт. Здається, підписаний на два роки, зарплата 1200 грн. Мені донецький Шахтар запропонував контракт на три роки, вже дорослий, із зарплатою 1700-1800 – щось таке. У цей момент агент Денис Галушко з Києва вийшов на мене і сказав, що є пропозиції з перших команд Чорноморця, Дніпра.

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Я думав над цими двома варіантами, і тут в один момент він мені каже, що є запрошення до київського Динамо – в першу команду, тоді був Блохін тренером. Я порадився з батьком. У всіх трьох клубах мені пропонували однакові умови, 5000 доларів була "мінімалка" для молодих. Я подзвонив в Шахтар і сказав, що у мене виклик військкомат, що я поїхав в Запоріжжя, а насправді вирушив до Києва. Там підписав контракт, тренувався з першою командою, дублем, U-19 близько місяця.

І ось дізналися про це в Шахтарі, і якось вийшло так, що президенти поговорили між собою і Ахметов попросив, щоб все нормально було, мене повернути. У мене був дитячий контракт з Шахтарем і те, що я підписав з Динамо контракт, не зовсім правильно було", – поділився Арендарук в інтерв'ю Fanday.

Нагадаємо, Арендарук виховувався у академії Шахтаря, однак шансу в основній команді "гірників" не отримав. Спроби закріпитися в Маріуполі та львівському Руху також не принесли успіхів. Останнім клубом Дениса став польський П'яст Глівіце.

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