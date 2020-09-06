Нападник мюнхенської Баварії Роберт Лєвандовскі поділився думками щодо свого самопочуття у віці 32 років.

"Я не відчуваю, що мені 32 роки. Я почуваюсь краще, ніж у свої 26, не тільки фізично, а й з точки зору моїх футбольних і технічних здібностей.

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Останні кілька років я дуже багато працював, щоб досягти такого оптимального рівня", – цитує слова Лєвандовскі німецьке видання Kicker.

Додамо, що в сезоні 2019/20 поляк провів 47 матчів, в яких відзначився 55 голами і 10 асистами.

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