"Я почуваюсь краще, ніж у 26 років": Лєвандовскі неочікувано порівняв свої фізичні кондиції
06:00 - Читать на русском
Нападник мюнхенської Баварії Роберт Лєвандовскі поділився думками щодо свого самопочуття у віці 32 років.
"Я не відчуваю, що мені 32 роки. Я почуваюсь краще, ніж у свої 26, не тільки фізично, а й з точки зору моїх футбольних і технічних здібностей.
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Останні кілька років я дуже багато працював, щоб досягти такого оптимального рівня", – цитує слова Лєвандовскі німецьке видання Kicker.
Додамо, що в сезоні 2019/20 поляк провів 47 матчів, в яких відзначився 55 голами і 10 асистами.
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