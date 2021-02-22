"Я залишився на лаві запасних у першій грі сезону, тому відразу пішов до офісу Моурінью і запитав: "Навіщо ви мене запросили сюди? Чому я не залишився в Атлетіко?". Він сказав, що зі мною не може почуватися у захисті так надійно, як з Аспілікуетою. Я повинен вибороти своє місце. Жозе сказав, що мені не гарантований старт лише через моє ім'я.

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Він справді мав рацію. Я погано грав. Але я також думаю, що для покращення потрібно виходити на поле. Я ніколи не шкодував про той переїзд, бо був у одному з найбільших клубів світу. Але всі хочуть грати! Тоді я почувався зрадженим через відсутність слів підтримки. Я не хотів працювати у Моурінью ще рік. Але це була не його вина. Зрештою, м и виграли АПЛ і Кубок ліги, а медалі висять у мене вдома!" – зізнався Луїс у інтерв'ю Daily Mail.

Бразильський захисник затримався у Челсі на сезон, після чого відразу повернувся у Атлетіко. Цікаво, що Моурінью "пережив" Філіпе лише на кілька місяців і незабаром був звільнений через провальні результати.

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