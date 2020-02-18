"Я почувався, наче повне лайно": форвард Порту – про свій вибух емоцій після жахливого приниження фанатів

Нападник Порту Мусса Марега прокоментував скандальний інцидент з фанатами Віторії Гімараєш, які образили його расистськими вигуками.

"Я почувався, наче повне лайно. Це було величезне приниження, мені стало дійсно боляче.

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Все почалося зі старту, ще на розминці. Це було кілька людей. Однак, одна справа, коли ви бачите і чуєте двох або трьох, які кричать наче мавпи чи інші расистські образи. Я припускаю, що це трапляється з багатьма гравцями на футбольному полі... Мене таке не хвилює, але якщо кричить весь стадіон? Неможливо продовжувати грати, коли люди знущаються з кольору вашої шкіри", – цитує Марегу RMC Sport.

Нагадаємо, малієць вирішив покинути поле, і тренеру Порту довелося робити незаплановану заміну. Головний арбітр вслід показав гравцю жовту картку.

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