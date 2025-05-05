Головний тренер Олександрії Руслан Ротань поділився думками щодо матчу 27-го туру УПЛ з Поліссям (2:1) та висловився про своє майбутнє в клубі.

– Дуже нервовий матч. Для нашої команди був потрібен результат, і це дещо спантеличило нас. У другому таймі ми приймали деякі неправильні рішення. Особливо коли опинилися в більшості – наступні 10 хвилин втратили контроль, продовжували грати так само, як і коли склади були рівними.

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У більшості потрібно спокійніше працювати з мʼячем, просувати його через короткі передачі та шукати вільні зони ближче до штрафного суперника. Спочатку в нас це не виходило, але заміни трохи освіжили гру, і нам вдалося дотиснути суперника.

– Тобто це той випадок, коли вилучення суперника вам ніяк не допомогло?

– Сто відсотків. Після вилучення, поки ми цю пожежу не загасили, гра була нервовою для нас. Потім ми контролювали ситуацію та могли збільшувати перевагу.

– Калюжний забив фантастичний гол. Він часто такими відзначається на тренуваннях?

– На тренуваннях він показує себе як лідер і доводить, що не дарма в цьому сезоні став гравцем збірної України. Думаю, Бог благословить його такими голами. Для нас це однозначно ключовий гравець.

– Цара третій тур поспіль забиває голи, які приносять результат. Він уже в праймовій формі?

– У роботі на мʼячі це класне підсилення для нас. Він з кожним матчем та кожним тренуванням краще розуміє нашу гру. В оборонній роботі йому ще слід працювати, для цього потрібен час. Дуже радий, що він прогресує.

– Чуємо різні чутки, тому хочемо дізнатися у вас, чи є якісь новини відносно вашого футбольного майбутнього?

– Зараз у нас дуже важливі матчі. На сьогодні немає ніяких рішень відносно мого майбутнього. На першому місці команда. Від матчу до матчу ми боремося за високі місця. Ніякої конкретики ні з ким я не маю. Єдине – я почав перемовини з Олександрією щодо продовження, ми спілкуємося. Це всі новини, – сказав Ротань у ефірі УПЛ ТБ.

Команда Ротаня проводить вдалий сезон і зараз йде другою у турнірній таблиці УПЛ, поступаючись лідеру лише чотирма очками, а найближчий переслідувач відстає на шість. Нещодавно з'являлася інформація, що Шахтар розглядає Ротаня як одного з кандидатів на посаду головного тренера.

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