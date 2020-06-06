"Я побачив Роналду, який ледь стримував сльози": Модріч пригадав конфлікт між Кріштіану та Моурінью

Півзахисник Реала Лука Модріч пригадав, як Жозе Моурінью нещадно критикував навіть найбільшу зірку Мадрида – Кріштіану Роналду.

"Реакція Моурінью мене здивувала мене. Ми вигравали 2:0 в Кубку Іспанії. Роналду не тримав гравця після вкидання з аута, і Жозе був злий на Кріштіану. Вони довго сварилися на полі.

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Коли ми в перерві повернулися в роздягальню, я побачив, що Роналду засмучений, він ледь стримував сльози. Кріштіану сказав: "Я намагаюся щосили, а він як і раніше критикує мене". Моурінью прийшов і почав критикувати португальця за його дії під час гри. Стало настільки гаряче, що лише втручання гравців завадило сутичці між ними", – наводить слова Модріча з автобіографічної книги Marca.

Нагадаємо, Моурінью працював з Роналду в Реалі в період з 2010 по 2013 роки. Статистика Кріштіану за керівництва сеу Жозе вражає: 120 голів у 106 матчах.

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