Новачок Манчестер Сіті Джек Гріліш зізнався, що відхід з Астон Вілли був для нього дуже складним.

"Це було так важко. Гадаю, всі це розуміють. Я зв'язався з клубом за кілька днів до закінчення відпустки. Раптом тренер захотів, щоб я повернувся раніше. Вже тоді стало важко, адже я зрозумів – скоро може відбутися перехід.

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Всі бачили, яким був Мессі на своїй останній прес-конференції. Я почувався так само. Перед від'їздом в готелі я поговорив з командою, персоналом і гравцями. Тоді я сам трохи розплакався", – розповів Гріліш у інтерв'ю Sky Sports.

До слова, Джек є вихованцем Астон Вілли, за яку виступав з 2013 року. У складі бірмінгемців Гріліш загалом відіграв 213 матчів, забив 32 голи та віддав 43 результативні передачі. Цього літа він перебрався в Ман Сіті за рекордні для АПЛ 100 млн фунтів.

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