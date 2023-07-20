Неймар заявив, що йому було складно втамувати біль поразки після матчу зі збірною Хорватії.

"Я після чемпіонату світу, чесно кажучи, назад не хотів. Але я переосмислив. Після чемпіонату світу я не хотів переживати біль поразки, але бачити, як моя сім'я сильно страждає, це важко. Але їм знову доведеться з цим миритися. Усе буде добре, так і має бути.

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Я плакав п'ять днів поспіль. Це дуже боляче, коли твоя мрія розбивається. Я б вважав за краще не забити гол за рахунку 0:0 і програти по пенальті, ніж забити гол, пропустити, а потім програти по пенальті", – зізнався Неймар в коментарях виданню O Globo

Нагадаємо, збірна Бразилії була одним з головних фаворитів Мундіалю, але вилетіли в 1/4 фіналу від збірної Хорватії, поступившись в серії 11-метрових ударів. Після матчу зірка національної команди Неймар не стримав сліз.

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