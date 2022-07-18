"Я плакав. Тоді до Дніпра приїхала делегація серйозних людей із Ліверпуля. Ми вечеряли. "Угода закрита", – стверджували вони. Вони мали заплатити стільки, скільки хотів Ігор Коломойський. Мартін Шкртел навіть написав мені повідомлення: "Ми чекаємо на тебе". Стівен Джеррард також висловив своє благословення.

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Потім я їздив до Коломойського. "Будь ласка, будь ласка, будь ласка, відпустіть мене, я здійсню свою мрію", – просив я. Ліверпуль запропонував 25 мільйонів євро. Це великі гроші, але Ігор Коломойський виявився невблаганним. Але я не був розчарований тим, що зрештою потрапив до Севільї", – сказав Коноплянка в інтерв'ю Weszlo.

Нагадаємо, у 2015 році хавбек отримав статус вільного агента, і його безкоштовно підписала Севілья.

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