"Вірив, що перехід відбудеться. Була домовленість з керівництвом, щоб я продовжив контракт, і клуб отримав за мене гроші.

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Тому я пішов також на якийсь ризик. Всі думали, що я тепер ще на декілька років затримаюсь в СК Дніпро-1, але клуб, в принципі, не заважав моєму трансферу.

Ми все зробили. Я дотримався своїх умов трансферу, вони дотримались своїх. Тому всі задоволені, всі виконали свої зобов'язання", – сказав Довбик у коментарі "Футбол TIME".

Нагадаємо, за інформацією ЗМІ за трансфер Артема СК Дніпро-1 отримає 6 мільйонів євро одним траншем, а Мітьюлланд (якому належали 50% прав на Артема) – 1,75 млн євро плюс 30% від подальшого перепродажу Довбика.

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