– Ви вважалися одним із найперспективніших і юним перейшли до московського Локомотива. Як думаєте, це була помилка?

– Мені багато людей говорить, що я даремно пішов у Локомотив, навіть до сьогоднішнього дня. Однак немає про що шкодувати, для мене це був життєвий досвід. Навіть поганий досвід – це досвід. Я тренувався в основній команді, грав на Кубок Росії за них. Тому немає про що шкодувати. Невідомо, як би в Україні розвивалася моя кар’єра, бо я ж не знав майбутнього.

Більше за всіх на мій перехід у Локомотив вплинув мій батько, тому що кожен батько хоче найкращого своїй дитині. Він казав, що там більше перспективи та можливостей. Я його підтримав, і ми поїхали. Не вийшло закріпитися там, як хотілося, але вже як є.

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– Як у 2006 році ставилися до українця в Москві?

– Тоді не було якоїсь неприязні. Були два перспективних чемпіонати: український та російський. Жодних проблем не було. Я зустрічався зі спартаківцем Максимом Калініченком, спілкувалися з ним трошки. Все було гаразд.

– Юрій Сьомін – трешевий мужик?

– До речі, я їхав саме до Сьоміна в Локомотив. Коли я приїхав, то він пішов у збірну Росії. Можливо, через це мені не вдалося закріпитися в команді, бо не працював з Сьоміним. У Локомотива своя структура, і там багато підводних каменів. Думаю, що там просто робили ставку на своїх гравців і не сильно довіряли тим, хто приїжджав.

– Найбільші гроші, які ви заробили за один раз.

– 50 000 доларів. Це були підйомні в Локомотиві. Я пішов і відразу купив собі машину Honda Accord.

– Найбільша витрата за готівку.

– У Полтаві я заробив на квартиру, купив її за 80 тисяч доларів, – зізнався Чічіков в інтерв'ю Українському футболу.

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