"Минулого разу, коли ми брали участь в серії пенальті на чемпіонаті Європи, ми знаємо, що сталося (поразка у фіналі Євро-2020 від Італії – прим.) Я вірив. Я відчував, що шанс з'явиться, і я ним скористався – я пишаюся собою. Це показує, наскільки сильно ми хочемо перемогти в цьому турнірі. Сподіваюся, наступну гру ми зможемо виграти в основний час, але якщо буде потрібно – ми зробимо все, щоб здобути перемогу.

Голкіпер Англії мав шпаргалку на серію пенальті зі Швейцарією – він знав, куди битиме зірка Манчестер Сіті

Я не збираюся зосереджуватися на минулому – це вже зроблено. Я можу зосередитися лише на теперішньому. Я знаю, що багато нервових людей дивилося, зокрема моя родина, але я зберігав спокій. Є ще дві гри, які можуть змінити наше життя і увійти в історію. Ми збираємося подивитися гру і дізнатися, з ким нам протистояти", – цитує Сака BBC.

Нагадаємо, що Англія переграла Швейцарію у 1/4 фіналу Євро-2024 та пробилася до півфіналу, де зіграє з переможцем пари Нідерланди – Туреччина. Сака був визнаний найкращим гравцем матчу.

Англія вийшла у півфінал Євро-2024, по пенальті вибивши Швейцарію – Сака врятував класним голом, зірка Ман Сіті підвів