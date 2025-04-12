"Я піду, якщо Анчелотті залишиться": зірка Реала поставив ультиматум керівництву королівського клубу
Півзахисник Реала Арда Гюлер може покинути команду в літнє трансферне вікно.
В поточному сезоні Арда Гюлер не зміг завоювати місце в основному складі Реала. Через це 20-річний турецький вундеркінд може покинути команду влітку, повідомляє Defensa Central.
Реал ще перед матчем проти Арсенала в ЛЧ підписав нового тренера – іспанський журналіст приголомшив подробицями
Після чергового матчу в запасі Гюлер особисто заявив Флорентіно Пересу, що розглядає можливість покинути королівський клуб.
"Я піду в наступному сезоні, якщо Анчелотті залишиться", – нібито заявив турецький гравець.
Такий ультиматум не сподобався керівництву Реала навіть попри те, що "бланкос" розглядають відставку Карло Анчелотті, якщо команда вилетить в 1/4 ЛЧ від Арсенала та не завоює Ла Лігу. Тепер Гюлер може не просто відправитись в оренду, а бути проданим.
Додамо, що в поточному сезоні Гюлер зіграв 33 матчі, переважно виходячи на заміну. В його активі 3 голи та 7 асистів у всіх турнірах.
Арсенал розтрощив Реал у першому чвертьфіналі ЛЧ – Райс оформив шедевральний дубль зі штрафних