"Я, якщо чесно, підофігів від цієї ситуації. Реально. Тому що не розумів, як так? Стільки років віддати Шахтарю і перейти до прямого конкурента. Я не розумію цього рішення.

Бутко може повернутись в УПЛ – захисником Шахтаря зацікавилась Десна

Рішення керівництва Динамо? Я так думаю, їм головне – щоб Мірча приніс команді користь в плані результатів. Думка уболівальників? Думаю, має враховуватися обов'язково. І уболівальників, і футболістів. Думки всіх.

Важко сказати, чи вийде у Луческу в Динамо. Його скільки вже в Україні не було. І вік також. Різні фактори можуть впливати на це. Не знаю. Все покаже час", – сказав Бутко у програмі "РестоVратор".

Нагадаємо, Луческу очолив Динамо у липні 2020 року, шокувавши своїм приходом українську футбольну спільноту – румунський фахівець до цього протягом 12 років працював у донецькому Шахтарі, зробивши "гірників" принциповим суперников киян.

Бутко минулий сезон провів у чемпіонаті Польщі – за Лех він провів 12 матчів у всіх турнірах і відзначився одним асистом.

"На Динамо здійснюється колосальний тиск": Андрій Воробей підтримав команду Луческу і назвав причину невдачі Шахтаря