"Ми пропустили з пенальті, якого, на мій погляд, не було, дуже явний епізод. Контакт був недостатній. Крім того, контакт починався за межами штрафного, у штрафному нічого не було.

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Я переглянув момент 15 разів, і, на мій погляд, це ніяк не може бути пенальті", – сказав Артета після гри.

Нагадаємо, Арсенал зіграв з Евертоном унічию 1:1. "Каноніри" перебувають на другій сходинці у таблиці АПЛ з 63 балами. Від Ліверпуля команда Артети відстає на 11 пунктів.

Mikel Arteta: “We conceded a penalty that, in my opinion, was NOT a penalty, very clear. There is not enough contact & the contact starts outside, inside there is nothing.”



@beINSPORTS_EN pic.twitter.com/GDDxjsXWe0 — afcstuff (@afcstuff) April 5, 2025

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