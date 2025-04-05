"Я переглянув момент 15 разів": Артета однозначно оцінив епізод з пенальті у матчі проти Евертона
Головний тренер Арсенала Мікель Артета висловився щодо одинадцятиметрового у грі з Евертоном (1:1) у 31-му турі АПЛ.
"Ми пропустили з пенальті, якого, на мій погляд, не було, дуже явний епізод. Контакт був недостатній. Крім того, контакт починався за межами штрафного, у штрафному нічого не було.
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Я переглянув момент 15 разів, і, на мій погляд, це ніяк не може бути пенальті", – сказав Артета після гри.
Нагадаємо, Арсенал зіграв з Евертоном унічию 1:1. "Каноніри" перебувають на другій сходинці у таблиці АПЛ з 63 балами. Від Ліверпуля команда Артети відстає на 11 пунктів.
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