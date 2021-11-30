"Я переглядаю усі матчі в Україні", – Ріццолі назвав своє головне завдання в УАФ
30 листопада 19:58 - Читать на русском
Куратор підготовки українських арбітрів Нікола Ріццолі має амбітні цілі.
"Зараз моє головне завдання – покращити роботу українських арбітрів. Це стосується і технічних моментів, і підготовки, і організації.
Ріццолі офіційно отримав посаду в УАФ
Я зайнятий і пошуком молодих перспективних арбітрів, які зможуть працювати на змаганнях під егідою УЄФА і ФІФА. Переглядаю та аналізую всі матчі, які граються в Україні", – цитує Ріццолі ТК Футбол.
Нагадаємо, фахівець 7 разів поспіль був визнаний найкращим італійським рефері, обслуговував фінали Ліги чемпіонів і Кубка світу, а донедавна керував Комітетом арбітрів Серії А.
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