"Зараз моє головне завдання – покращити роботу українських арбітрів. Це стосується і технічних моментів, і підготовки, і організації.

Ріццолі офіційно отримав посаду в УАФ

Я зайнятий і пошуком молодих перспективних арбітрів, які зможуть працювати на змаганнях під егідою УЄФА і ФІФА. Переглядаю та аналізую всі матчі, які граються в Україні", – цитує Ріццолі ТК Футбол.

Нагадаємо, фахівець 7 разів поспіль був визнаний найкращим італійським рефері, обслуговував фінали Ліги чемпіонів і Кубка світу, а донедавна керував Комітетом арбітрів Серії А.

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