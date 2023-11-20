"Я передбачив його успіх": Палкін – про призначення Де Дзербі в Шахтар
Генеральний директор донецького Шахтаря Сергій Палкін висловився стосовно колишнього головного тренера "гірників" Роберто Де Дзербі, який нині очолює Брайтон.
"Я передбачив його успіх ще до того, як він прибув до англійської Прем'єр-ліги. Я впевнений, що він стане одним із найкращих тренерів у світі.
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Все відбувається крок за кроком, але у нього буде велике майбутнє. Йому надходили пропозиції від серйозних клубів. Як тільки він прийме ці пропозиції, ми побачимо, як він стане топ тренером. Йому ще потрібно трохи часу", – цитує Палкіна La Repubblica.
Нагадаємо, Де Дзербі працював в Шахтарі в сезоні 2021/22. Італієць був змушений покинути Україну через вторгнення Росії і початок активних бойових дій.
Нині фахівець очолює Брайтон. Команда Де Дзербі посідає 8 сходинку турнірної таблиці АПЛ, маючи в своєму активі 19 залікових балів.
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