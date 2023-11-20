"Я передбачив його успіх ще до того, як він прибув до англійської Прем'єр-ліги. Я впевнений, що він стане одним із найкращих тренерів у світі.

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Все відбувається крок за кроком, але у нього буде велике майбутнє. Йому надходили пропозиції від серйозних клубів. Як тільки він прийме ці пропозиції, ми побачимо, як він стане топ тренером. Йому ще потрібно трохи часу", – цитує Палкіна La Repubblica.

Нагадаємо, Де Дзербі працював в Шахтарі в сезоні 2021/22. Італієць був змушений покинути Україну через вторгнення Росії і початок активних бойових дій.

Нині фахівець очолює Брайтон. Команда Де Дзербі посідає 8 сходинку турнірної таблиці АПЛ, маючи в своєму активі 19 залікових балів.

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