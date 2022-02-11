Півзахисник Брентфорда та збірної Данії Крістіан Еріксен зізнався, що відчував під час зупинки серця в матчі Євро-2020 проти Фінляндії.

"На п'ять хвилин я пішов із цього світу – доки моє серце не завели. Я пам'ятаю все, окрім п'яти хвилин. Пам'ятаю, як вкинули аут, м'яч вдарився в моє коліно, а потім щось сталося.

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Я прийшов до тями, навколо стояли люди, я відчув, як на мої груди щось тисне, і спробував відновити подих. Я розплющив очі та не дуже зрозумів, що відбувається.Тоді я навіть не уявляв, що трапилося, я подумав: Щось трапилося з ногами? Я зламав спину? Чи можу я підняти ногу?

Я намагався зрозуміти, що сталося. Потім я почув, як хтось сказав: "Скільки він був у відключенні?" І хтось відповів: "П'ять хвилин". Тоді я вперше почув про те, що сталося", – поділився Еріксен у інтерв'ю BBC.

Нагадаємо, у матчі між Фінляндією та Данією на Євро-2020 Еріксен впав на газон – у гравця зупинилось серце, але лікарям вдалось його врятувати.

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