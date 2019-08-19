"Я отримував пошкодження, випадаючи п'яним з балкона або застрибуючи на тенісний стіл", – Керрол

Нападник Ньюкасла Енді Керрол розповів про свої найбезглуздіші травми у кар'єрі.

"У мені все ще є дурість. Я все ще дитина в глибині душі. Але я сильно подорослішав. Я усвідомив свої помилки з минулого і зрозумів, ким я хочу бути і ким є.

Керрол офіційно повернувся у Ньюкасл

Була якось одна історія. Я отримав травму, намагаючись перелізти через балкон п'яним під час передсезонної підготовки з Вест Хемом. Я тоді впав з балкона і отримав травму. Іншого разу я виграв партію в настільний теніс, застрибнув на стіл, приземлився на нього і зламав, підвернувши щиколотку.

Але це не моя провина. Я не хочу на самоті сидіти в тренажерному залі, відновлюючись. Я хочу бути у вирі подій, робити те, що я люблю, грати в футбол і бути разом з одноклубниками. Наполегливо працюю над своєю формою", – передає слова Керрола The Mirror.

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