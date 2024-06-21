"Я спокійно до всього ставлюсь. Там казали, що і в Динамо був інтерес до мене і в Полісся – я спокійно це сприймав. Тому що інтерес може бути: хтось комусь сказав і вже пустили, що це інтерес. А коли вже на серйозному рівні все підходить, коли цікавиться сам президент клубу – це вже зовсім інший рівень. Коли я дізнався - то так, мені було дуже приємно. Після першої розмови з президентом я дуже сильно загорівся і зрозумів, що хочу тут бути і допомагати команді.

Полісся офіційно оголосило про трансфер гравця збірної України

Я вважаю, що я провів гарний попередній сезон і тому клуби розуміли, що їм треба десь посилити мою позицію, ще я поїхав у збірну і зрозумів, що я один із найкращих на своїй позиції, тому все складається", – сказав Гуцуляк в інтерв’ю клубній прес-службі.

Нагадаємо, що Гуцуляк перейшов у Полісся з СК Дніпро-1. Минулого сезону Олексій провів 32 матчі за дніпрян, забив 9 голів та віддав 4 асисти. У березні Гуцуляк дебютував за збірну України в півфінальному матчі плей-офф кваліфікації до Євро-2024 проти Боснії і Герцеговини.

Полісся приголомшило Шахтар двома голами за 2 хвилини і вперше в історії пробилося у єврокубки