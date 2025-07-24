В інтерв'ю газеті Kölner Stadt-Anzeiger Йонас Хофманн розповів про своє розчарування браком ігрового часу при Хабі Алонсо і розкритикував стиль спілкування колишнього тренера з ним.

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"Я забув минулий сезон і не хочу про нього згадувати. Я був дуже розчарований тим, що сталося і як все обернулося. Це не те, до чого я прагну.

Я очікував, що тренер буде говорити прямо. Я очікував відкритого і прямого спілкування. Не має проходити двох тижнів, щоб тренер не поговорив з гравцями, щоб підтримувати їх у відмінній формі і підвищувати рівень підготовки. Конкуренція завжди необхідна, це правда. Але я очікував від тренера більшого. Я почуваюся добре, але з Хабі Алонсо я б, напевно, замислився про зміну обстановки.

Призначення Тен Хага? Новий тренер, нові можливості. Я буду боротися, щоб повернутися на свій рівень. Я почуваюся добре", – зазначив Хофманн.

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