Півзахисник Френкі де Йонг пригадав обставини свого переходу з Аякса в Барселону влітку 2019 року.

"Я дуже щасливий, що зараз перебуваю в Барселоні. З юних років я хотів бути тут, тож моя мрія збулася.

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Але, звичайно, мені хотілося б виграти більше трофеїв, ніж ми виграли в перші два роки. У цьому плані я очікував від Барселони більшого, скажімо так. Але в усьому іншому я дуже щасливий тут і сподіваюся залишитися ще на багато років", – резюмував де Йонг в інтерв'ю The Observer.

Нагадаємо, Барселона заплатила за зірку Аякса 85 млн євро. Наразі хавбек провів у футболці "блаугранас" 122 матчі, відзначився 11 голами та 14 асистами. Список трофеїв справді не вражає – лише Кубок Іспанії 2020/21.

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