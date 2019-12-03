"Думав, що вони поїдуть в Європу", – Петраков розповів про розвиток гравців, які виграли чемпіонат світу U-20

Головний тренер збірної України U-17 Олександр Петраков оцінив розвиток гравців, які в цьому році під його керівництвом перемогли на чемпіонаті світу U-20.

"Практично всі грають, тільки декілька людей не грає. Я очікував трохи іншого: думав, що поїдуть у Європу. Їх не відпустили, а вже час минув. Тепер пізно, треба тут прогресувати.

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Чи є у моєї команди U-17 потенціал повторити подібний успіх? Потенціал завжди є. Багато легіонерів ми знаходимо за кордоном. Зараз хлопець в Італії з'явився, у нього навіть паспорта немає. Подивимося", – цитує Петракова Footboom.

Нагадаємо, зі збірної України U-20, яка у цьому році перемогла на чемпіонаті світу, до головної національної команди поки що регулярно викликається лише Андрій Лунін.

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