Нагадаємо, 25 листопада УЄФА зарахував Україні технічну поразку у поєдинку Ліги націй зі Швейцарією. Матч не відбувся через те, що лікар кантону Люцерн заборонив проведення гри та відправив "синьо-жовтих" на карантин через наявність позитивних тестів на коронавірус. УЄФА запропонував Україні привезти іншу команду, але УАФ заявила про відсутність такої можливості.

Україні присудили технічну поразку за матч зі Швейцарією

"Привіт, Роджер Федерер та Стен Ваврінка (швейцарські тенісисти – прим. "Футбол 24"). Хлопці, я очікував чеснішої гри від Швейцарії. Рахунок повинен визначати на полі не лікар (футбольний фанат), який не допустив проведення матчу", – написав Стаховський у Twitter.

Зауважимо, УАФ вже заявила, що буде оскаржувати рішення УЄФА у Лозанні. Сама ухвала означає, що збірна України вилітає з найвищого дивізіону Ліги націй (А), посівши останнє місце у групі зі Швейцарією, Німеччиною та Іспанією. У наступному сезоні "синьо-жовті" виступатимуть у дивізіоні В.

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