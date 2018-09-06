"Я нікому не дозволю знущатися над Карпатами": Смалійчук пригрозив ФФУ через суддівство проти Динамо

Віце-президент Карпат Олег Смалійчук висловив незадоволення суддівством Олександра Дердо у матчі Динамо – Карпати.

"Вся Україна прекрасно бачила, що відбувалося на полі. Завдяки сучасним технологіям уболівальників вже не обдуриш, навіть резолюцією комітету арбітрів, які визнали, зокрема, що рішення вилучити з поля Аді Мегреміча – справедливе та обґрунтоване.

Я нікому не дозволю так знущатися над моєю командою. Саме тому для початку клуб надіслав до президента ФФУ Андрія Павелка, а також до КДК ФФУ та до Комітету арбітрів ФФУ звернення, в якому наводить приклади, на нашу думку, упередженого суддівства з боку Олександра Дердо.

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Залежно від їхнього рішення ми будемо вже відповідно реагувати. Не виключено, що дуже агресивно. Зв'язків та ресурсів у європейському футболі у мене, повірте, вистачить.

Не важливо – виграли ми чи програли. Важливо, що таке суддівство принижує український футбол, тисне на нього пресом і не дозволяє йому піднятися з прірви. Саме через таке суддівство наші команди не можуть пройти у груповий етап Ліги чемпіонів. Такі судді роблять ведмежу послугу нашим грандам.

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Ми звертаємося до вищеназваних персон та комітетів адекватно розглянути нашу скаргу та не враховувати попередження, а, відповідно, й вилучення Аді Мегреміча; встановити факт упередженого арбітражу зі сторони Олександра Дердо та застосувати до нього санкції, передбачені Дисциплінарними правилами ФФУ за вчинення ним дисциплінарного проступку", – йдеться у заяві Олега Смалійчука на офіційному сайті Карпат.