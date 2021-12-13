"Мені ніхто не казав, щоб я переходив на українську мову. Я ніколи українською не розмовляв, хоча вчив її у школі. Я перейшов, і мені сказали: "Васильовичу, та в тебе добре виходить".

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Я розумію, що головний тренер на офіційних заходах повинен розмовляти рідною мовою. Мене у Львові вболівальники підтримали, вивісили банер: "Українська рідна мова, бери приклад з Петракова". Я аж сам засміявся", – пригадав Петраков у інтерв'ю Великому футболу.

Нагадаємо, у серпні 64-річного фахівця призначили виконувачем обов'язків головного тренера збірної України. "Синьо-жовті" фінішували другими у відборі на ЧС-2022, і на плей-офф Петраков виведе команду вже у статусі постійного керманича.

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